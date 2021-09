Eric Zemmour poursuit "Paris Match" après la publication de photos avec sa conseillère

Pour avoir publié en Une de son dernier numéro une photo de lui et de sa jeune conseillère Sarah Knafo en pleine baignade, Eric Zemmour a choisi d'attaquer Paris-Match pour violation de la vie privée. "Il faut croire que je commence à inquiéter suffisamment pour que Paris-Match, le caniche du pouvoir, essaye de me nuire. Je ne me laisserai pas intimider", a réagi l'ancien chroniqueur de CNews, condamné à plusieurs reprises pour provocation à la haine, à propos de cette photo capturée lors d'un week-end à La Seyne-sur-Mer, dans le Var, le 18 septembre.

Si l'entourage du polémiste rejette toute opération de communication au sujet de cette photo, Paris Match laisse planer le doute. "Si c'était organisé, je ne porterais pas plainte", a expliqué sur LCI son avocat Maitre Olivier Pardo, tandis que l'hebdomadaire s'est défendu et a insisté sur la médiatisation du week-end d'Eric Zemmour, officiellement en tournée littéraire.

"Il se trouve que ce week-end, Eric Zemmour invite 63 médias sur une plage publique. Un personnage public et sa conseillère choisissent d'aller se baigner, c'est leur choix", a souligné la journaliste Emilie Lanez, sur le plateau de "C à vous". Et alors que les médias continuent de s'interroger sur la place à accorder au polémiste, pas encore lancé dans la course à la présidentielle, certains politiques ont déjà choisi. Comme Jean-Luc Mélenchon qui doit débattre avec ce dernier à la télévision ce jeudi 23 septembre.