Erquy : le projet éolien inquiète les habitants

A Erquy, dans les Côtes-d'Armor, près de 90% de la population se sont prononcés contre le projet éolien. Notons que 62 éoliennes seront implantées en mer à 16 km au large de la région. Les pêcheurs sont les plus remontés contre ce projet qu'ils estiment catastrophique pour la filière pêche.



