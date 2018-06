Espèces menacées : baby boom au zoo

Partons dans l'Est du pays où vient de se produire un événement rarissime. Des jumeaux élans sont nés il y a quelques jours au Parc animalier de Sainte-Croix. Un parc qui peut s'enorgueillir de nombreuses naissances notamment au sein de certaines espèces menacées. Grâce à un programme européen de conservation, le parc a participé à la réinsertion d'une quarantaine d'animaux et à la préservation de nombreuses espèces.



