Est-il vrai qu'en Guyane 15.000 enfants ne sont pas scolarisés, comme l'affirme Jean-Luc Mélenchon ?

Des chiffres de la scolarisation en question. Invité de Radio Péyi, mardi 26 octobre, le patron de La France insoumise (LFI) et candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, a assuré que plusieurs milliers d'enfants n'étaient pas inscrits à l'école en Guyane. "On ne peut pas laisser 15.000 enfants sans aucune scolarisation comme c'est le cas en Guyane", a ainsi tweeté l'ancien président du groupe LFI à l'Assemblée nationale.

Dans son constat d'effectifs pour la rentrée 2020, l'Académie de Guyane recense effectivement autour de 85.000 élèves inscrits dans ses établissements. Dans le détail, ils étaient 45.626 dans le premier degré, et 39.523 dans le second. 15.000 enfants non scolarisés, comme l'avance Jean-Luc Mélenchon, signifierait donc qu'environ 15% des élèves en âge d'être scolarisés ne fréquenteraient pas les bancs de l'école.

Des chiffres encore plus élevés que ceux déjà évoqués par Unicef France. En juillet dernier, l'organisation a publié un rapport sur la scolarisation des jeunes guyanais. Selon elle, si le territoire enregistrait "environ 85.000 enfants scolarisés en 2020", "certaines estimations évoquent plus de 10.000 enfants qui n'accèdent pas à l'école".

Ces milliers d'enfants non scolarisés représentent, quel que soit leur nombre exact, "les fragilités du système éducatif en Guyane", pointe le rapport de l'Unicef. Le manque d'infrastructures scolaires figure parmi les points noirs. "Certains établissements sont obligés de pousser les murs et peuvent atteindre jusqu'à 150% de taux de remplissage", alerte l'Unicef France auprès de LCI. "Dans le même temps, la population en âge d'être scolarisée ne cesse d'augmenter, puisque le solde naturel reste très important en Guyane." Dans son rapport, l'organisation pointe aussi des "difficultés d'accès aux services essentiels liés à la scolarisation", tels que les transports scolaires ou la restauration.

En outre, l'Unicef regrette le "manque structurel d'enseignants titulaires" ou encore "la distance culturelle et linguistique entre familles et institution scolaire". "Il y a des enfants de maternelle qui sont inscrits, mais qui n'ont pas d'affectation faute de places", déplorait en 2019 le réseau éducation sans frontières, auprès de l'AFP. "Il y a aussi les non-inscrits à cause des mairies qui ne permettent pas l'inscription de tous les enfants." En cause, selon la communauté éducative, l'exigence par l'administration de justificatifs de domicile, dans un territoire qui compte de nombreux habitats spontanés.

"La Guyane est en chantier", reconnaît de son côté le rectorat. "Nous travaillons avec les collectivités, à qui les établissements appartiennent. Cinq collèges et cinq lycées doivent sortir de terre dès que possible." La France insoumise milite aussi pour une augmentation des moyens alloués à l'éducation des Guyanais. "Notre solution, c'est la République : des moyens dans les écoles publiques pour accueillir les enfants", nous indique Alexis Corbière, qui déplore des "collèges surchargés" et un "manque d'infrastructures".

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.