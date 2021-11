Est-il vrai que deux tiers des Français éligibles au RSA n'en font pas la demande ?

Pour évaluer la part de non-recours aux aides sociales et au RSA en particulier, difficile de se fier à des données officielles. Les dernières en date remontent en effet à 2011, soit deux ans après son déploiement dans toute la France métropolitaine. À l'époque, la Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (Dares) se penchait sur une ancienne mouture du RSA, "alors constitué d’une partie 'socle', correspondant au RSA actuel, et d’une partie 'activité', fusionnée en 2016 avec la prime pour l’emploi pour créer la prime d’activité". L'enquête en question mettait en avant que lors du dernier trimestre 2010, "le taux de recours au RSA était en moyenne de 50 % : 64 % parmi les éligibles au RSA socle seul, 67 % parmi les éligibles au RSA socle et activité et 32 % parmi les éligibles au RSA activité seul".

En se focalisant sur l'ancien RSA "socle", le plus proche du RSA tel qu'il existe aujourd'hui, on constate donc que les chiffres fournis par Gaspard Koenig se révèlent assez proches de ceux fournis par la Dares. Pour autant, il faut d'emblée rappeler qu'il s'agissait alors d'un dispositif très récent, instauré à peine plus d'un an auparavant. Parmi les obstacles mis en avant pour expliquer le non-recours, un déficit d'information a été mis en avant par des travaux parlementaires. Méconnaissance du dispositif ou des critères d'attribution figurent en tête des motifs conduisant à ne pas solliciter le RSA.