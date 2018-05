Estuaire de la Gironde : à la rencontre d'agriculteurs amoureux de leur coin de paradis

C'est dans une ancienne ferme située sur les bords de l'estuaire de la Gironde, à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, que Jacky et Colette ont décidé de passer leurs retraites. Un petit paradis, presque les pieds dans l'eau, qu'ils ne veulent quitter pour rien au monde. Ici, l'élevage et la pêche étaient des traditions. Les coteaux de l'estuaire sont également une terre de vignes. Le microclimat qui y règne est favorable aux viticulteurs. Bref, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet est l'endroit rêvé pour les agriculteurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du mercredi 30 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.