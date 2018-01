Et si l'usage de cannabis n'était plus sanctionné que par une simple amende ?

Depuis 2011, la consommation de cannabis explose. Et davantage encore chez les jeunes. Selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, 42% des adultes français ont déjà consommé cette substance, contre 47,8% chez les jeunes de 17 ans. 9% seraient des consommateurs réguliers. D'après l’organisme public, cette hausse "s’inscrit dans un contexte de net accroissement de l’offre de cannabis en France". Mais pour les rapporteurs de l'Assemblée nationale, l’inefficacité du système de répression en serait aussi la cause. Le pays connaît une "dépénalisation de fait", écrivent-ils.





La loi du 31 décembre 1970 prévoit un an de prison et 3750 euros d’amende pour tout usage de drogue. Or, les parlementaires indiquent que sur les 140.000 personnes interpellées chaque année pour consommation de cannabis, la plus grande partie n’écope que "d’un simple rappel à la loi ou d’un stage de sensibilisation". D’après le Parisien, les peines de prison se feraient quant à elles très rares : seules 3098 en 2015, dont 1283 ferme. A côté de cela, le 28 octobre dernier à l'occasion du lancement de la concertation sur la Police de Sécurité du Quotidien, Gérard Collomb avait affirmé que "les policiers passent [...] 1.2 million d’heures sur des affaires de consommation de cannabis" et cela "sans aucun effet dissuasif à la clé".