Et si le bonheur était loin des villes ?

CHANGER DE VIE - C'est une tendance qui s'est accélérée avec la crise sanitaire : le départ définitif de plusieurs milliers d'habitants des grandes agglomérations vers des villes ou des villages beaucoup plus modestes. Une quête d'espace et de nature pour la plupart.

Courir sur une plage avec ses enfants. Pour goûter à ce bonheur au grand air, Sylvie était prête à tout. Alors, elle a décidé de quitter son HLM parisien et d'accepter un CDD de caissière à Carnac. Son mari, lui, espère être muté. En attendant, pour prolonger la vie de famille, il fait l'aller-retour. Une situation encore loin de l'idéal qu'ils se sont fixés, mais l'envie de changer de vie était devenu trop forte, presque vitale. Pour toucher du doigt leur rêve, Julie cherche un emploi stable et un logement. Car pour le moment, elle vit avec ses enfants chez ses grands-parents. Mais cela ne gâche en rien son bonheur d'être au bord de la mer. Et plus seulement pour les vacances. "Si je suis si heureuse c'est que je viens ici depuis que je suis toute petite".

C'est exactement le choix qu'a fait la famille Le Baud. Ils sont passés leur premier confinement à Carnac et ne sont jamais repartis. Interrogé sur ce qui les a poussés à changer de vie, François-Marie Le Baud a évoqué un ras-le-bol du stress parisien et de tout ce qui va avec. "À Paris, on est toujours en retard. Ici, le rythme de vie est beaucoup plus lent, plus calme. Ce qui permet d'apprécier encore plus ce qu'il y a autour de nous", dit-il.

Des changements de vie qui profitent aussi à Carnac. Il y a deux l'école Saint-Michel à fermer une classe. En septembre, 40 nouveaux enfants ont fait leur entrée, c'est 15 de plus que l'an dernier. Cent mille citadins prennent chaque année la clé des champs. Les attentats, les grèves, les gilets jaunes, c'est une tendance ancienne, mais la crise de la covid a engendré un bouleversement majeur qui peut révolutionner nos vies. Selon le ministère du Travail, un tiers des actifs peut télétravailler facilement.

Lors du premier confinement, Dominique Valentin, a lancé sa plateforme "Vivrovert" pour tous les candidats à l'exode. Pour passer sans regret le fantasme à la réalité. 60 critères objectifs : des écoles à l'accès au transport pour trouver son endroit. Et une centaine de familles ont fait ce choix cette année, 30 de plus que l'année dernière. Un peu plus de chaleur, d'espace et de temps, ceux qui partent des villes ne changent pas seulement de lieu, mais de vie.

V. F