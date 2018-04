Et si votre fatigue était due à votre peur de la solitude ?

"Tu as l'air fatigué", "Je suis crevée", "elle en a par dessus la tête"... Aussi présentes que ce sentiment, ces expressions plus ou moins imagées font partie de notre quotidien. La fatigue s'est immiscée dans notre vie au travers de notre travail parfois exigeant et aussi dans notre vie privée, sans que l'on y fasse vraiment attention. Dans Fatigue - Et si on apprenait vraiment à se reposer ? publié chez Flammarion/Versilio, les spécialistes Léonard Anthony et Adrian Chaboche plongent au cœur de cet état, l'analyse, le décrypte et donne quelques pistes pour apprendre à se reposer, réellement. LCI a choisi ici d'évoquer la fatigue issue de la solitude, "l'un des pires maux de la vie moderne" selon les auteurs.





L'épuisement issu de la solitude est depuis longtemps connu des spécialistes. Se sentir seul au sein de son entourage ou de sa famille provoque "un sentiment de vide et le poids du silence qui épuisent toutes les ressources". En 2017, une étude alarmante menée par le Crédoc indiquait d'ailleurs que 18% des jeunes, soit plus de deux millions, sont vulnérables socialement et ne passent du temps physiquement avec d'autres personnes que très rarement. Nous sommes bel et bien face à un réel problème de société et de santé publique puisque ce sentiment procure irrémédiablement des symptômes semblables à ceux de la dépression.