"Et vous, vous donnez combien à votre concierge ?" : l'épineuse question des étrennes

Peut-être la conversation a-t-elle déjà surgi au détour d’un coin de table ou en croisant un voisin : "Et vous, vous donnez combien à votre concierge pour les étrennes ?" La question est forcément sensible, la réponse va - peut-être - conditionner votre quotidien pour l'année à venir. Un exemple parmi (tant) d'autres : votre colis sera-t-il conservé dans la loge jusqu'à votre retour du bureau... ou renvoyer à son expéditeur pour cause d'absence ? Chez qui allez-vous laisser ce double de clé qui se révélera salvateur quand vous aurez claqué la porte avec votre trousseau à l'intérieur ?

Chacun a donc son avis sur la question et sa position. Antoine, dont la femme s’occupait avant de ce rituel, a laissé tomber, depuis qu’ils se sont séparés. Et ne s’en porte pas plus mal. "Ma gardienne est super sympa mais je ne lui demande aucun service ! Ce n’est pas un problème !" Sébastien lui, en rigole : "Chez nous, le gardien a tout fait pour nous inciter à donner... Petit mot dans les ascenseurs pour souhaiter bonnes fêtes, petite carte de vœux..." Il y a le couple qui se dédouane en offrant des boîtes de chocolats, avec l’excuse d’avoir quatre enfants. "Moi j’ai eu des gardiens supers, et d’autres qui ne nous parlaient qu’à partir du 15 décembre", se souvient Mélissa.