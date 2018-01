Etats généraux de la bioéthique : "Les extrémistes se font souvent beaucoup mieux entendre que la majorité, qui reste silencieuse"

LCI.fr : Qu’attendez-vous de ces Etats généraux de la bioéthique ?

Alexandre Urwicz : On souhaite d'abord qu'ils conduisent à l'application de l'engagement d'Emmanuel Macron : l’ouverture de la PMA pour toutes les femmes. Notre association sera d'ailleurs auditionnée à cette occasion et nous invitons nos adhérents à participer aux débats qui auront lieu dans les espaces éthiques régionaux. Il faut avant tout faire entendre la réalité des enfants et des parents qui ont déjà recouru à la PMA, principalement en Espagne et en Belgique. A partir du moment où l'on arrivera à montrer la réalité, les arguments des opposants, essentiellement construit sur des fantasmes, s’effondreront.

LCI.fr : Si Emmanuel Macron ne souhaite pas une légalisation de la GPA, elle sera toutefois débattue lors de ces Etats généraux...

Alexandre Urwicz : En effet, ce sera essentiel d'en débattre car il y a encore beaucoup d’enfants en France et qui n’ont pas de filiation reconnue. La France a un devoir moral de participer à la lutte contre les dérives de la GPA. Emmanuel Macron s'était d'ailleurs engagé à réfléchir à la construction d’une convention. Une réflexion est en cours à la conférence de droit privée de La Haye pour réduire les trafics et permettre aux pays qui le souhaitent de rentrer dans un cadre éthique. On veut que la France participe à ces réflexions et pourquoi pas, ensuite, qu'elle signe la convention.

LCI.fr : Craignez-vous la résurgence de mouvements comme La manif pour tous ?

Alexandre Urwicz : Evidemment, on sait qu’ils vont essayer d’aller partout et de faire passer leurs idées. Les extrémistes se font souvent beaucoup mieux entendre que la majorité, qui reste silencieuse. On demande simplement que ce soit fait dans un cadre qui respecte nos familles, la dignité et la vie privée de nos enfants. Il n'est pas question de comparer une nouvelle fois les enfants à des légumes en fonction de leur mode de procréation. Pour nous, ce sera une frontière à ne pas franchir.