Été : les vagues de chaleur se multiplient et s'accentuent

Tout au long du XXème siècle, l'été le plus chaud était celui de 1947, avec des températures de plus 40 degrés. Ce record n'avait été battu qu'en 2003 avec la canicule qui avait fait grimper le mercure au-delà des 45 degrés. Depuis, les vagues de chaleur intenses se sont multipliées sur notre territoire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/07/18 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.