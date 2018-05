Être journaliste étranger en Afghanistan : "Après chaque grosse attaque, on se pose des questions"

Claire Billet fait partie de celles qui ont vu le pays évoluer au fil des années. Documentariste freelance, elle s’installe pour six ans à Kaboul en 2006, où elle travaille pour France 24, RFI ou encore Ouest-France. "Je suis arrivée au moment de la montée de la violence dans le pays" nous explique-t-elle. "Entre 2001 et 2004, la situation était très calme, puis l’armée de libération a commencé à être vue comme celle de l’occupation. Mais à l’époque, on pouvait encore faire des choses qui sont impossibles aujourd’hui. Par exemple, je pouvais quitter Kaboul et me rendre en voiture à Islamabad (au Pakistan), en jean avec une simple tunique et un voile." À présent, lorsque la journaliste retourne en Afghanistan une fois par an, elle "ne voyage plus qu’en burqa, à cause de la multiplication des checkpoints".





Mais s’il y a bien un risque immuable depuis de longues années en Afghanistan, pour les journalistes étrangers, c'est celui du kidnapping. Marie Normand est envoyée sur place par France 24, entre janvier et avril 2012. Si elle dit avoir bénéficié d'un "contexte favorable lié à une sorte de trêve hivernale observée par les talibans", elle se souvient toutefois d’une consigne très claire : "On m’avait prévenue : ce que je risquais le plus, c’était un enlèvement crapuleux contre une demande de rançon, pour nous revendre potentiellement ensuite aux talibans. Donc dans notre vie quotidienne, il ne fallait pas avoir de routine, ne pas sortir tous les jours à la même heure par exemple, ne pas être prévisibles." Claire Billet confirme : "Sur place, l’occidental a une valeur marchande et on sait que les enlèvements sont fréquents."