Et si être trop intelligent empêchait d’être heureux ?

Pour Monique de Kermadec, psychologue clinicienne, "les adultes surdoués ne savent pas forcément mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Certains disent : je me sens martien (...) La rapidité et l’originalité de la pensée donnent lieu à des réponses immédiatement perçues comme étranges par les autres. Et face à cette réaction, la personne surdouée remet en doute sa capacité à comprendre les autres, un questionnement sans fin : et si c’était moi le problème ? En consultation, je peux recevoir des adultes, la cinquantaine, ayant brillamment réussi, qui ne sont pas heureux tout simplement parce qu’ils ont appliqué une recette qui leur a permis en apparence de réussir mais qu'ils se retrouvent dans un fonctionnement qui ne donne pas sens à leur vie. Ils ont respecté les codes, ont été récompensés pour les avoir bien appliqués et pourtant, ils reste pour eux un vide et une question : comment est-ce possible que dans cette vie il n’y ait rien de plus ? Un raisonnement qui survient plus tard, lorsque les rêves de réussite absolue ont été laissés de côté…"