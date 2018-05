Série : habitations originales - Dans l'Eure, une famille a fait le choix de vivre sur une péniche

Vinciane Fillon-Vérité et sa famille vivent sur une péniche. Amarrés à Vernon dans le département de l'Eure, ils profitent d'une vie atypique face à la Seine. Mais bien que source de bonheur, habiter sur un bateau est également un réel défi, surtout avec des enfants en bas âge. Et en plus des taxes foncière et d'habitation, il faut également compter les frais d'entretien.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.