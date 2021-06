Euro : "Didier des Champs" tête d'affiche d'une drôle de campagne de pub

Vous l'avez peut-être déjà croisé dans votre ville, à un arrêt de bus ou au coin d'une rue. L'éleveur de poulets sarthois "Didier Des champs" fait de nouveau parler de lui. Profitant de l'Euro de football et de sa grande ressemblance avec le sélectionneur des Bleus, il est le héros - pour quelques jours - d'une affiche publicitaire pour le moins originale des Fermiers de Loué. Sur celle-ci, on peut le voir donner des consignes à ses poulets, dans une pose qui rappelle évidemment le vrai Didier Deschamps.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette campagne fait réagir : "De loin on pourrait croire que c'est Didier Deschamps, mais ce n'est pas lui", "Ce n'est pas Deschamps, mais il est dans ses champs à lui, c'est marrant, j'aime bien", s'amusent ainsi les passants.

Didier Guillet, de son vrai nom, élève 8000 poulets dans la campagne sarthoise. Et s'il est en haut de l'affiche, c'est grâce à son prénom, son physique et à quelques signes du destin. "Le site de la ferme s'appelle le site de La Petite Touche. Mes voisins, c'est La Pelouse. Mon autre voisin, c'est La Grande Touche, donc c'est vrai qu'il y avait plein de petites connotations", s'amuse-t-il auprès de TF1 dans le reportage en tête de cet article. Pour la Coupe du monde déjà, l'éleveur avait mis le costume de sélectionneur, mais il reconnaît qu'il était "un peu plus passif la dernière fois". Il a donc choisi "d'être plutôt directif" cette fois.

Car finalement, comme dans le football, être un bon sélectionneur quand on élève des poulets, c'est d'abord prendre soin de ses poussins : "On sélectionne déjà les poussins pour avoir des beaux poussins en bonne santé. Après il faut une bonne alimentation équilibrée et on leur apporte des perchoirs de façon à ce qu'ils fassent un peu d'exercices. Avec ça, on ne peut qu'avoir des poulets de qualité, des champions", dit-il.