Euromillions : comment gagner la cagnotte record de 220 millions d'euros ?

Le plus gros jackpot de France sera-t-il remporté ? Les joueurs de l'Euromillions ont l'espoir de décrocher une cagnotte record de 220 millions d'euros. Et jamais une telle somme n'a été remportée à l'Euromillions depuis sa création. Pour les joueurs, la probabilité de trouver les bons numéros est pour le moins faible : une chance sur 7 millions ! Mais si l'on consulte des sites de statistiques avant de miser comme Secretsdujeu.com ou tiragegagnant.com, existe-t-il des techniques pour y parvenir ?

Selon ces sites, il semblerait que des chiffres ressortent plus que d'autres. En effet, le chiffre 4 n'est pas sorti depuis 55 tirages et 44 depuis 37 tirages. Autre conseil : panacher les chiffres pairs et les chiffres impairs. Les combinaisons avec 5 pairs ou 5 impairs ne concernent que 3% des tirages et 3 pairs/2 impairs ou 3 impairs/2 pairs concernent, eux, 70% des tirages. Les sites en question formulent même des propositions pour trouver la bonne combinaison. Plus d'informations dans le reportage en tête de cet article.