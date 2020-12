Euromillions : conseillers bancaires, groupes de parole et psychologues... la nouvelle vie du gagnant des 200 millions

157 millions, 170 millions, ces sommes remportées à l'Euromillions par des heureux gagnants en France avaient déjà de quoi donner le tournis. Mais à côté du joueur qui a coché vendredi les cinq bons numéros et les deux étoiles du super pactole de 200 millions d'euros, ils passeraient presque pour des millionnaires de seconde catégorie. Il faut dire que c'est la toute première fois que la cagnotte de l'Euromillions atteint une telle somme. De quoi profiter de ses gains pendant de longues années et s'offrir une vie très confortable.

Comptes à terme, assurance-vie, fiscalité des plus-values, sicav, obligation, ISF... Le ou la gagnante va en effet devoir se familiariser avec un tout nouveau vocabulaire. Mais pas que. Ces sessions pour apprentis Crésus, qui se déroulent à distance, en "visio" à cause de la pandémie de Covid-19, permettent aussi de libérer la parole. "On mise également sur le développement personnel avec des ateliers sur la motivation, sur la confiance. Une étape essentielle qui permet de s'inscrire dans une dynamique de projet", poursuit Isabelle Cesari.

Autre bienfait de ces ateliers, des gagnants d'âges et de milieux très différents s'y rencontrent. Et les nouveaux peuvent profiter des petites astuces des anciens. "Ca leur permet de se retrouver et d'échanger ensemble, ce qui est fondamental", confirme Isabelle Cesari. Mais le premier conseil que la jeune femme entend donner aux gagnants pour qu'ils profitent au mieux de leur jackpot, et surtout qu'ils ne perdent pas pied, c'est de prendre leur temps. "Il faut prendre le temps de la réflexion", dit-elle. Un mantra que l'heureux veinard peut d'ores et déjà mettre en application - tout en sachant qu'il n'a que 120 jours pour récupérer son gain.