La Française qui a remporté 220 millions d'euros à l’EuroMillions jouait... pour la première fois

On pourrait appeler ça la chance du débutant. La gagnante qui a remporté mi-octobre 220 millions d'euros, le plus gros jackpot de l'histoire de l'Euromillions, est une jeune Polynésienne qui jouait pour la première fois, a annoncé ce vendredi la Française des jeux (FDJ). La chanceuse, qui avait l'habitude de voir son grand-père jouer à la loterie, mais n'avait jamais sauté le pas, a validé son ticket gagnant, en flash, à Tahiti, selon un communiqué de la FDJ. La désormais multimillionnaire a vu son destin basculer grâce à la combinaison gagnante 21 26 31 34 34 49, et les chiffres étoiles 2 et 5. "Avant de vérifier mon reçu de jeu après le tirage, j’ai ressenti comme un frisson dans mon dos", raconte la lauréate du plus gros gain jamais empoché en France.

Son magot de 220 millions d'euros, soit 26,252 milliards de francs pacifique, pourrait lui permettre d'acheter par exemple neuf exemplaires de la voiture la plus chère du monde, deux avions de ligne Airbus 320 ou 275 tonnes de truffe noire du Périgord. L'heureuse élue, qui souhaite rester anonyme, nourrit toutefois d'autres projets.