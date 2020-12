Euromillions : le jackpot record de 200 millions d'euros remporté en France

Le ticket qui valait 200 millions d'euros. Le jackpot record mis en jeu lors du tirage de l'Euromillions vendredi soir a été remporté en France, a fait savoir la Française des jeux (FDJ). Il s'agit du plus gros gain jamais gagné dans l'Hexagone.

Ce jackpot record de 200 millions d'euros a été remporté à sa troisième mise en jeu, après les tirages de mardi et vendredi derniers. Le joueur ou la joueuse, qui dispose de 120 jours pour se faire connaître auprès de la FDJ et percevoir son gain, a joué la combinaison gagnante 6–9–13–24–41, et les chiffres étoiles 3 et 12.