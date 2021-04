Euthanasie : ce que prévoit la proposition de loi votée par les députés en commission

Défendue par le député Olivier Falorni (groupe Libertés et Territoires), cette proposition de loi "donnant et garantissant le droit à une fin de vie libre et choisie" a été approuvée dans la nuit en commission des Affaires sociales. Concrètement, l'article 1er de sa proposition prévoit ainsi que "toute personne capable majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, provoquant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable", peut demander une "assistance médicalisée" pour mourir "par une aide active".