Le militant de la fin de vie digne Alain Cocq est mort par suicide assisté en Suisse

"Je tiens à vous informer, par la présente, de mon décès dans la dignité, dans le cadre d’une procédure de suicide assisté en Suisse (mort naturelle)". Alain Cocq, 58 ans, persiste et signe. Ce fervent militant d'une fin de vie digne a annoncé ce mardi 15 juin dans la matinée son passage à l'acte dans une lettre ouverte adressée au Président de la République, au gouvernement et aux parlementaires et diffusée par ses soutiens, fustigeant "le manque de courage" de la classe politique.

"Il a pris un cachet ; cela a été très rapide. C'est chose faite et c'est une très bonne chose qu'il soit parti comme il le souhaitait", a indiqué à l'AFP François Lambert, un de ses proches qui est aussi avocat et neveu de Vincent Lambert, autre cause célèbre des partisans de l'euthanasie. "C'est préférable à rester en vie dans cet état", a-t-il ajouté faisant référence à la maladie orpheline dont Alain Cocq était atteint et qui le faisait terriblement souffrir.

"Alain Cocq est décédé ce matin à 11 h 20. À Berne (CH), selon son désir, dans la dignité. Repose enfin en paix Alain", a précisé sur Facebook, Sophie Medjeberg, une autre proche du Dijonnais.