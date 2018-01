Évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes : 2500 militaires et gendarmes prêts à être mobilisés

Et le gouvernement, tout en assurant "privilégier le dialogue", ne donne pas franchement les garanties d'une évacuation pacifique. Selon les informations de RMC confirmées ce vendredi 5 janvier à LCI, l'Etat serait en effet prêt à mobiliser 2500 militaires et gendarmes afin de déloger les personnes présentes sur la ZAD qui s'opposeraient à tout accord. Par ailleurs, des repérages auraient déjà été réalisés, sur le terrain, à l'aide de drones, par les autorités.





Mardi, l'interview de Gérard Collomb sur Europe 1 sonnait déjà comme un avertissement : "On sera obligé à un moment donné d'employer la force" a-t-il notamment déclaré. Poursuivant : "Bien sûr, on réfléchit toujours sur la façon dont les choses doivent se passer, je suis plutôt pour une France pacifiée que pour une France d'affrontement. Nous allons essayer de régler ce problème, qui est un problème qui dure depuis des années et des années."





La décision gouvernementale concernant l'avenir de la zone aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes -maintien du projet ou extension de l'aéroport existant à Nantes- sera connue à la fin du mois de janvier.