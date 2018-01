Évacuation, expropriations... : après l'abandon de NDDL, l'avenir de la ZAD reste un casse-tête pour le gouvernement

Si les zadistes ont jusqu'au printemps pour quitter les lieux, c'est, a confirmé l'Elysée à LCI, parce que les autorités doivent respecter la trêve hivernale (jusqu'au 31 mars), qui s'applique à Notre-Dame-des-Landes puisqu'il y a "des constructions en dur". "C'est un sujet juridique et un geste d'apaisement", a également expliqué l'Elysée, assurant qu'il n'y aura "plus de position illégale au-delà du printemps" et que l'Etat sera alors "fondé à employer les moyens coercitifs". "Je ne veux plus voir ce genre de Zad en France" a surenchéri Emmanuel Macron lui-même lors du Conseil des ministres. Des remarques de nouveau mises en avant par le chef du gouvernement dans le JT de 20H de TF1.