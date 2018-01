Evacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes : un dispositif hors-norme pour éviter le moindre risque

Un dispositif exceptionnel pour éviter tout débordement. Pour évacuer le plus sereinement possible la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, au cœur du projet – abandonné ce mercredi – d'aéroport, le gouvernement a vu les choses en grand. Des centaines de gendarmes et de CRS doivent être mobilisés sur place.





La Zad sera "évacuée des éléments les plus radicaux", a prévenu le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. L'option la plus probable ? Celle d'une forme d'ultimatum pour permettre aux volontaires de quitter les lieux, avant une intervention dans quelques jours, selon un proche du dossier. Les lieux, il s'agit de cette "ZAD", une vaste "zone d'aménagement différée" de 1.600 hectares, rebaptisée "zone à défendre" par les opposants, actuellement occupée par 150 à 200 personnes qui, selon les autorités, en ont fait un "camp retranché". Si la décision était prise de créer un aéroport, on pourrait passer en quelques heures à 800 personnes, souligne une source des renseignements. "Miradors", "tranchées", "engins incendiaires" font, en effet, craindre le pire aux forces de l'ordre qui gardent en mémoire la mort de Rémi Fraisse, militant écologiste tué par une grenade tirée par un gendarme sur le chantier du barrage de Sivens (Tarn), en 2014.