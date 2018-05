Evénements familiaux : les congés spéciaux

Gérer les congés avec votre employeur pour des événements familiaux peut parfois vous sembler difficile, d'autant plus que les mois de mai et juin y sont propices. Dans le privé, vous avez droit à 4 jours de congé si vous vous mariez ou si vous vous pacsez, voire plus si votre convention collective le permet. Par contre, le Code de travail ne prévoit qu'une seule journée s'il s'agit du mariage ou du pacs de votre enfant, et rien pour celui de vos proches. Si vous êtes fonctionnaire, aucun texte n'oblige votre administration à vous en accorder, d'où la nécessité d'en discuter avec vos responsables. Quid des droits de congés pour les événements religieux ? A quel moment les prendre ?



