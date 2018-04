Evry : il liquide son entreprise et prévient ses employés... par SMS

Un manque de tact et de respect. Le patron de l’entreprise Bodyguard, spécialisée dans la sécurité et basée à Evry (Essonne) a prévenu ses employés par un simple SMS que la société déposait le bilan, et qu’ils n’avaient donc plus de travail. Lundi 16 avril, les 430 salariés ont ainsi reçu le message sur le téléphone, indiquant que leur entreprise était placée en liquidation judiciaire, rapporte France 3.





"Il aurait pu nous envoyer une lettre recommandée au moins", se désole Yannick, présent à Bodyguard depuis 7 ans. "Un texto, cela ne veut rien dire, c’est inadmissible". Si les employés s’avouent choqués par la méthode utilisée pour les informer, ils le sont tout aussi par la soudaineté du dépôt de bilan de leur entreprise.