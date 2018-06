Bac 2018 : pour les passionnés de foot, difficile de jongler entre les épreuves et les matches

Anna, elle aussi fan de foot, s’est de son côté organisée pour ne pas laisser ses révisions à la marge. "J’ai fait mes révisions en fonction du foot. Je me suis calée entre deux matches, et voilà", indique-t-elle, assise à son bureau. Selon l'experte en orientation et rédactrice en chef de Studyrama, Julie Mleczko, cette élève applique la bonne méthode. "Le mieux c’est de se dire que l’on va travailler deux heures et regarder un match ensuite. Il ne faut pas se frustrer, car cela va être pire. Finalement vous n’allez penser qu’à ça", nous expliquait-elle récemment. "Au fond, vous pouvez facilement ménager une place pour les révisions et la Coupe du monde, ou les autres événements sportifs, en sélectionnant tout simplement le match qui vous intéresse le plus."





Mais même avec une bonne organisation, certains matches passeront forcément à la trappe, car prévus en même temps que vos épreuves. LCI vous a fait la liste des matches que vous n'allez à coup sûr pas pouvoir regarder, selon que vous êtes en S, L, ES ou STMG.