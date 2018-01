Excès de vitesse : les radars de chantier sont présentés comme une nouvelle arme fatale

Selon Autoplus, 27 millions de PV ont été dressés en 2017. Avec ce chiffre le record de 2012 est battu. Á la tête de la liste, on trouve l'excès de vitesse jusqu'à 20 km/h au-dessus des vitesses maximales. Il faut donc dire que les forces de l'ordre possèdent une nouvelle arme contre les automobilistes qui roulent trop vite.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.