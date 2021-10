EXCLUSIF - "Je le regrette infiniment" : Alain Delon se confie après la mort de Bernard Tapie

L'acteur de 88 ans a évoqué la maladie de Bernard Tapie et affirmé que ce dernier "en avait marre, il a tout essayé, il a tout fait pour tenir, il n'a pas pu, et c'est bien comme ça maintenant il est libre il est heureux il est tranquille", ajoutant qu'il présentait ses condoléances à la compagne de l'homme d'affaires "qui doit souffrir le martyre".

"Je l'aimais beaucoup, on s'adorait, on se parlait souvent l'un aidait souvent l'autre et ça m'a fait une peine atroce. J'espère qu'il est parti dans son sommeil, qu'il n'a pas souffert, qu'il n'a rien senti" a déclaré Alain Delon.

Alain Delon est ensuite revenu sur le parcours de Bernard Tapie et parlé d'un "exemple". "Il a tout fait en fonction de son âme et de son cœur et c'était très beau et je le regrette infiniment" a confié l'acteur avant de poursuivre : "c'est une liberté pour lui, je suis heureux pour lui."