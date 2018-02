Explosion du montant des PV

Dans certains quartiers d'Angoulême, le montant des PV de stationnement va jusqu'à 50 euros. La municipalité justifie sa décision par la volonté de ne plus voir de voitures occuper le parking de la gare sur une période trop étendue. L'objectif de cette réforme est de favoriser la rotation des véhicules et donc de libérer les places régulièrement. L'année 2018 s'annonce noire pour le portefeuille des automobilistes qui ne respectent pas le stationnement dans les villes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.