Notre-Dame-des-Landes : le zadiste grièvement blessé en ramassant une grenade a été amputé de la main droite

Un homme a été grièvement blessé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) ce mardi après avoir ramassé une grenade. Les faits se sont déroulés aux alentours de 12 heures à proximité du lieu-dit de la Chateigne, lors de heurts avec des gendarmes en marge des travaux de déblaiement de squats détruits, a déclaré à l'AFP la procureure de la République de Saint-Nazaire, Sylvie Canovas.





Des gendarmes mobiles qui sécurisaient ces travaux auraient été pris à partie par une cinquantaine de manifestants et auraient essuyé des cocktails molotov et des jets de pierre, précise une source proche de l'enquête. Les forces de l'ordre auraient alors répliqué avec des grenades lacrymogènes GLI-F4. Un des zadistes aurait ramassé l'une d’entre elles à la main et la grenade aurait explosé. Le jeune homme a eu la main arrachée.





Au vu de ses blessures, le jeune homme âgé de 21 ans a dû être amputé, annonce un communiqué du procureur de Rennes, Jean-François Thony, ce mardi après-midi.