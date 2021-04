Extension de la vaccination contre le Covid-19 : il faut encore convaincre les plus jeunes

Les doses qui s'accumulent, faute de volontaires, dans les vaccinodromes, imposeront-elles prochainement un changement de stratégie dans la campagne vaccinale ? Pour l'heure, les autorités veulent s'en tenir au plan initial : achever la vaccination des plus de 75 ans et des personnes souffrant de comorbidités, accélérer pour les plus de 55 ans. La prochaine étape, annoncée par Emmanuel Macron, consistera à vacciner les personnes en surpoids de moins de 55 ans. Selon le ministre de la Santé Olivier Véran, près de 4 millions de personnes prioritaires n'ont toujours pas été vaccinées, et ce public constitue bien la priorité du moment.

Pour autant, face à cette sous-utilisation des flacons mis à disposition, de nombreuses voix s'élèvent désormais pour élargir la campagne à toutes les publics de moins de 55 ans. À Cannes, indiquait mercredi matin le maire LR David Lisnard à LCI, la vaccination accélérée des seniors a permis de prendre les devants, et c'est désormais un public âgé de 40 à 50 ans qui peut se rendre dans les centres de vaccination. Plus généralement, des publics de moins de 55 ans parviennent déjà à se faire vacciner dans les Alpes-Maritimes. Un modèle à suivre à l'échelle nationale ?