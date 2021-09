Extension du pass culture, arrivée du Pass'sport... les grandes nouveautés de la rentrée 2021

Au collège, le pass culture est désormais ouvert à tous les élèves de la quatrième à la terminale dans les académies de Rennes et Versailles avant une généralisation à toutes les académies en 2022. Soit 25 euros par an à partir de la 4e, puis 50 euros par an pendant les années de lycée. Jusqu'à aujourd'hui, le pass culture était seulement réservé aux personnes de 18 ans. Il permet d'acheter des billets de cinéma, concert, spectacle, musée... des biens culturels, des cours de pratiques artistiques ou des services numériques.

Il sera la grande nouveauté de la filière générale dans les lycées, le parcours "éducation physique, pratiques et culture sportive" fait son apparition pour cette rentrée 2021. Il sera d'abord proposé dans "une à trois académies", précisait le ministère de l'Éducation en juin dernier, avant une généralisation en 2022. Concrètement, les élèves de première pourront choisir d'intégrer dès le deuxième trimestre une option sport dans les vœux qu'ils formuleront. Comme pour les autres spécialités du lycée, le volume horaire sera de quatre heures en première et de six heures en terminale.

Dans la voie professionnelle, plusieurs nouveautés sont aussi à noter. Cinq nouvelles familles de métiers sont proposées en seconde : transition numérique et énergétique, réalisation d'ensembles mécaniques et industriels, agencement, menuiserie et ameublement, maintenance des matériels et des véhicules, pilotage et maintenance d'installations automatisées et réalisation d'ensembles mécaniques et industriels.

Les élèves de terminale professionnelle pourront également suivre un module de préparation à la poursuite d'études (notamment vers un BTS) ainsi qu'un module de préparation à l'insertion professionnelle.