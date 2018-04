Quelles facs sont bloquées ? Pourquoi ? On fait le point sur le mouvement étudiant

La communauté éducative semble également divisée sur la loi ORE comme sur la conduite à tenir. Une quinzaine d'enseignants-chercheurs de Nanterre se sont opposés au blocage des bâtiments et à l'annulation des examens, et expliquent dans une tribune parue dans Le Monde, vouloir "être en mesure, comme d'ailleurs nos étudiants le demandent, par une pétition qui rassemble déjà près de 3 000 signatures, d'organiser des examens dans les meilleures conditions possibles, de délivrer des diplômes de qualité, crédibles, reconnus".





Dix jours auparavant, ils étaient plus de 400 enseignants à dénoncer la loi ORE et affirmer leur soutien au mouvement étudiant dans une tribune à franceinfo. Ils arguent notamment que "le système APB a révélé l'impossibilité d'accueillir tous les étudiants, faute de place et de moyens" et que Parcoursup, "un mode de sélection (sur dossier, pour tous les bacheliers) ne répond pas à ces besoins".





Les présidents d'universités semblent, pour leur part, conditionner le succès du système Parcoursup aux moyens alloués aux étudiants. Dans une lettre publiée jeudi dans Le Monde, 63 d'entre eux, sur un total de 73, disent soutenir les objectifs de la loi ORE, mais estiment que "mettre en œuvre cette loi sans moyens nouveaux à la hauteur des enjeux et inscrits dans une perspective pluriannuelle, ce serait la condamner à l’échec".