Face à la fronde, Ollioules renonce à baptiser son collège "Samuel Paty"

Le projet a finalement été abandonné sous la pression des enseignants et des parents d'élèves. Sollicité par un sondage en interne, 100% des professeurs, 89% des parents et 69% des élèves s'y sont ainsi opposés. "Bien évidemment que nous voulons rendre hommage à notre collègue, [...] mais renommer le collège du nom de Samuel Paty, ce n'est pas selon nous une bonne idée", explique Sandra Olivier, professeure de mathématiques et représentante du syndicat SNES-FSU, à France Bleu. "Cela fait de nous des cibles alors que nous n'en avons pas besoin. C'est prendre un risque qui peut être évité", précise-t-elle.

L'un des adjoints au maire a fait part de sa déception à CNews. Cette démarche était "une façon de marquer notre refus de ce genre de barbarie et ce refus de la peur que ça peut engendrer", selon lui. "C'est préoccupant. On ne s'en rend pas compte mais nous sommes en train de nous coucher et de laisser filer les valeurs de la République. Il faut se redresser et défendre ces valeurs", martèle de son côté Robert Beneventi, le maire de la ville. Même si cette idée n'a pas abouti, l'édile n'en démord pas et souhaite explorer d'autres pistes pour saluer la mémoire de cette victime du terrorisme.