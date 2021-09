Facebook "met en pause" le développement d'une version d'Instagram pour enfants

Théoriquement réservé aux plus de 13 ans, le réseau social Instagram pourrait bientôt proposer une version de son application adaptée aux enfants. Mais face aux critiques suscitées par ce projet et notamment les craintes pour la santé mentale des enfants, Facebook vient d'annoncer la mise en pause du développement "d'Instagram Kids".

Puisque "les enfants ont des téléphones de plus en plus jeunes, mentant sur leur âge et téléchargeant des applications destinées aux 13 ans ou plus", l'entreprise se dit convaincue de l'intérêt de développer une application appropriée.

Facebook souhaite prendre du temps pour "pour travailler avec les parents, les experts et les décideurs politiques afin de démontrer la valeur et la nécessité de ce service", explique le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, dans un billet sur le blog du réseau social.

Le projet avait reçu de nombreuses critiques et les procureurs généraux de 44 États américains avaient d'ailleurs adressé en mai une lettre au fondateur du groupe. Ils y évoquaient notamment les études montrant une corrélation entre l'utilisation des réseaux sociaux et la "hausse de la détresse psychologique et des comportements suicidaires au sein de la jeunesse". La comparaison permanente avec les autres et les troubles alimentaires, comme l'anorexie et la boulimie, pouvant en résulter y étaient également pointés.

Enfin le harcèlement en ligne et les dangers qui en découlent étaient aussi mis en avant par les procureurs. Dernier exemple en date, le hashtag #Anti2010 qui a émergé sur les réseaux sociaux début septembre, appelant au harcèlement des élèves nés en 2010 et qui faisaient leur rentrée en 6ème.