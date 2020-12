Facebook part à la chasse à la désinformation sur les vaccins

Facebook a indiqué jeudi 3 décembre vouloir combattre plus sévèrement la désinformation sur les vaccins contre le Covid-19 qui seront bientôt distribués dans le monde entier, en supprimant plus systématiquement les fausses allégations sur ces produits. Le réseau social interdisait déjà depuis octobre les publicités décourageant les utilisateurs de se faire vacciner et supprime régulièrement des informations incorrectes et potentiellement nocives sur le nouveau coronavirus.