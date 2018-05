Facebook : pourquoi Mark Zuckerberg s'excuse ?

On reproche à Marck Zuckerberg d’avoir menti. À travers Facebook, il nous a fait une promesse de socialisation heureuse, gratuite, facile et accessible. Aujourd'hui, on en est loin, car on découvre que le réseau social, non seulement, collecte nos données personnelles, mais les utilise et les vend. Sur le plan économique, la société américaine est accusée de monopole en captant toutes les recettes publicitaires. Facebook est aussi incriminé pour optimisation fiscale. Elle a tendance à payer le moins d'impôt possible sur ses recettes publicitaires.



