Un ménage sur cinq a-t-il souffert du froid l’hiver dernier, comme le dit Yannick Jadot ?

En tant que candidat des Écologistes, Yannick Jadot a fait de l’énergie son véritable cheval de bataille. Pour lutter contre les passoires thermiques - ces logements mal isolés et nécessitant une consommation de chauffage excessive - ce dernier veut miser sur une filière de la rénovation qui engendrerait la création de 200.000 emplois. Pour étayer cette proposition, un chiffre est régulièrement communiqué par le candidat et son équipe de campagne : un ménage sur cinq aurait souffert du froid l’hiver dernier. "Il n’est pas admissible qu’en 2021, il y ait des français.es qui ne soient pas en mesure de chauffer correctement leurs logements", s’est-il encore indigné ce jeudi 2 décembre, sur son compte Twitter . Mais à quoi correspond-il ?

D’abord, le concept de précarité énergétique a été défini par la loi et permet donc de désigner précisément les personnes qui en sont touchées. Selon la loi de 2010 portant engagement national pour l'environnement, "est en situation de précarité énergétique (…) une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat". Alors, combien de foyers français sont-ils concernés ?

Le chiffre cité par Yannick Jadot se retrouve assez facilement, dans le baromètre énergie-info du médiateur national de l’énergie, publié cette année. Ayant interrogé un échantillon de 2016 foyers représentatif de la société française entre le 6 et le 21 septembre, le médiateur constate que 20% des ménages, soit un ménage sur cinq, ont souffert du froid au cours de l’hiver 2020-2021 pendant au moins 24 heures. Une précarité énergétique qui s'accentue par rapport à l’hiver précédent (la proportion des ménages est en hausse de 6 points) et dont les causes sont multiples. Une "mauvaise isolation" est rendue responsable dans 40% des situations, une "limitation pour des raisons financières" dans 36% des cas et un "hiver plus rigoureux", dans 30% des cas.