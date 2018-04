Faculté de Montpellier, 300 000 euros de dégâts

Après deux mois d'occupation de l'université de Montpellier, les forces de l'ordre sont intervenues ce lundi 23 avril dans un campus quasi vide. La raison : les vacances universitaires. Les étudiants sont toutefois déterminés à continuer leur mouvement et ont promis d'occuper à nouveau le campus le lundi 30 avril, jour des examens de rattrapage. L'université de son côté a assuré tout mettre en œuvre pour que les rattrapages se passent dans le calme.



