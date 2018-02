Faire du sport en hiver, une bonne idée ? Les conseils d'un expert

>> Deuxième paramètre de vigilance : la densité de l'effort contracté





Plus l'effort est intense, plus il faut respirer d'air froid, et plus les effets indésirables pour l'organisme sont importants. A éviter les fractionnés extérieurs si possible... En fait, il s'agit de trouver le juste équilibre dans l'intensité de son effort (car tout est possible selon le degré d'entraînement et de mémoire du corps à encaisser les efforts violents) et si moyen de coupler un entraînement en intérieur pour la vitesse, ne pas hésiter.