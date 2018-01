Une, deux, trois ou quatre ? Faire la bise, une tradition française qui ne plaît pas à tout le monde

LCI : Avoir autant de coutumes liées à la bise, est-ce une spécificité française ?

Dominique Picard : On peut distinguer des civilisations du contact et celles du non-contact. Par exemple, les civilisations asiatiques font partie de la deuxième catégorie. Là-bas, on se salue de loin. En France, nous sommes dans une civilisation du contact : pour se saluer, on se touche, on peut se mettre la main sur l'épaule... Et la bise, c'est le contact social maximum. Or, dans nos valeurs traditionnelles, l'accueil, la sociabilité sont extrêmement importants. Cela se retrouve dans les règles de vie que l'on apprend aux enfants : quand on te parle, tu regardes la personne dans les yeux, tu souris quand tu rencontres quelqu'un... La bise fait partie intégrante de notre système de valeurs, et en ce sens, c'est une spécificité française.

LCI : Comment expliquez-vous que l'on ne fasse pas le même nombre de bises à Brest (une), Paris (deux) ou Montpellier (trois) ?

Dominique Picard : Il existe effectivement une "carte de France de la bise" (le site combiendebises.com recense d'ailleurs combien on en fait dans chaque département, ndlr), mais je ne crois pas que l'on puisse savoir pourquoi on fait tant de bises dans tel endroit et tant dans tel autre. Les traditions sont parfois différentes de village en village. Elles sont ancrées dans les cultures régionales, et ce que cela prouve, c'est que c'est un phénomène très ancien.

LCI : Est-ce seulement en fonction de la région que le nombre de bises varie ? Il y a aussi des déterminants sociaux...

Dominique Picard : Bien sûr. Il y a en France toute une tradition dont on trouve trace dans les traités de savoir-vivre. Ce n'est aujourd'hui pas politiquement correct, mais dans ceux du milieu du XXe siècle, on dit par exemple de se contenter de ne faire qu'une bise, deux à la rigueur. Si vous en faites plus, ça fait un peu "paysan" : la culture bourgeoise traditionnelle voulait se distinguer du "peuple". La bise y est tolérée, mais elle serait plutôt de tradition provinciale. Cette distinction n'est toutefois plus la même aujourd'hui. La différence entre les ouvriers et les cadres, ces derniers étant en général issus de familles plus aisées, avec la tradition d'un maintien en public où l'on se serre davantage la main, est par exemple beaucoup moins marquée. Il y a aujourd'hui plus de différences entre vieux et jeunes, ceux-ci s'embrassant davantage. Et il y a aussi ce phénomène de la bise entre hommes...