Faire la guerre aux moustiques

Les larves de moustiques sont en pleine prolifération après les pluies des dernières semaines. Les techniciens procèdent à des relevés d'échantillons partout sur le littoral méditerranéen pour surveiller leur développement. 42 départements sont en alerte et certains ont déployé les grands moyens. Pour limiter les piqûres, des insecticides sont répandues à des endroits ciblés. Une guerre qui dure depuis près d'un demi-siècle afin d'assurer le développement économique de la région.



