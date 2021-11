Abus sexuels dans l'église : les évêques à Lourdes pour réfléchir aux suites du rapport Sauvé

Initialement prévue sur six jours, l'assemblée s'ouvre donc un jour plus tôt pour un "temps et un travail de réception" du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase), un mois après sa publication.

Quelque 216.000 personnes de plus de 18 ans ont fait l'objet de violences ou d'agressions sexuelles pendant leur minorité de la part de clercs (prêtres ou diacres) ou de religieux et religieuses depuis 1950. Le rapport estime à environ 3000 le nombre de prédateurs impliqués en soixante-dix ans.

Si quelques victimes ont été invitées à Lourdes, seule une poignée fera le déplacement. Elles participeront à la séance en assemblée plénière mardi et sont invitées à s'exprimer devant les évêques vendredi, avec des membres de la Corref (Conférence des religieux et religieuse de France), des laïcs et clercs ayant participé à des groupes de travail, des membres de cellules d'écoute et des responsables de l'enseignement catholique. Aucun des collectifs et associations qui les représentent n'y sera présent, regrettant que le rapport Sauvé ne soit pas le sujet unique de l'assemblée.