Nos enfants ont-ils vraiment tendance à "pourrir" les vacances ?

On les attend avec impatience les grandes vacances en famille. L'occasion de partager des moments tous ensemble, petits et grands, loin d’un quotidien souvent stressant. Pourtant, ce scénario rêvé peut tourner au casse-tête lorsque l’on est parents. Et si l'on en croit Olivier, alias Papa Chouch, un père de famille qui amuse la Toile (330.000 fans sur Facebook) avec ses conseils 100% mauvaise foi, il ne faudrait même JAMAIS partir en vacances avec ses enfants, surtout quand ils sont très jeunes.





Et d'égrener toutes les raisons à cela dans un livre qui vient de paraître ("Quand est-ce qu'on arrive ?" aux éditions Jungle !) : "Chaque jour, à 7 heures du matin si tu es chanceux, des mini-versions de toi viendront sauter sur ton lit en te demandant 'On fait quoi aujourd'hui ?'. Chaque jour tu redouteras la venue de la pluie. Si elle vient, tu n'auras pas le choix : il faudra déclarer le salon 'zone sinistrée'. Chaque jour, tu seras capable de vider ton porte-monnaie. Pas pour leur faire plaisir, non, mais pour t'accorder tes seules minutes quotidiennes de calme le temps qu'ils fassent le tour de ce manège aussi fatigué que toi", écrit-il.