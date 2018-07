Rock, bachata, afro-urbaine... Les danses pour briller dans les bals du 14 juillet

A quelques heures des bals du 14 juillet (et de la finale de la Coupe du monde, qui pourrait aussi s'avérer festive...), nous avons testé pour vous différents cours de danse pour apprendre rapidement les pas de référence ou les figures et devenir ainsi un as du rock (la danse préféré des Français), du tango, de la bachata ou de la danse afro urbaine.