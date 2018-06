Sexualité, addictions, culture... Que savons-nous vraiment des ados de la génération Z ?

Mais qui sont ces jeunes "mutants" de la génération Z qui manipulent plusieurs écrans comme dans Matrix, qui trouvent normal d'obtenir gratuitement d'un clic le dernier album de Kanye West, qui regardent les films en plusieurs parties sur YouTube ? On les dit adeptes de jeux vidéos, de super-productions hollywoodiennes, de K-Pop et de LolCat, s'exprimant en acronymes, en anglicismes, en hashtags et surlikant les tutoriels sur YouTube. On a surtout envie de dire "sus aux clichés" ! Cette génération mérite mieux que ces lieux communs. Elle pourrait même s'avérer riche, "existentiellement parlant".





"La grande différence entre la génération Y (personnes nées entre 1980 et le milieu des années 90, ndlr) et la génération Z, c’est que cette dernière est directement née dans la civilisation de l’image", confirme Samuel Dock, psychologue et auteur du livre Punchlines des ados chez le psy, habitué à accompagner les adolescents. "La génération Z n’a pas eu à faire le deuil de cette transition entre une société post-moderne et une société hyper-moderne. Manipulant mieux l'image, elle n’a pas eu à faire le deuil d’un monde qu’elle n’a pas connu contrairement à la génération Y qui, elle, se révèle en deuil perpétuel du rapport à l’autre, d’un certain plaisir de vivre, d’une forme de simplicité qui était sans doute un simulacre."