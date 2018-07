Votre enfant est ingérable en vacances ? Nos conseils pour survivre

C'est l'heure de partir à la plage et votre enfant traîne des pieds pour s'habiller ? "Pas besoin de dégainer l'arme de la menace", avancent Danielle Graf et Katja Seide. "Parfois, certains parents se sentent tellement impuissants et désespérés qu’ils disent à leur enfant qu’ils vont partir seuls si celui-ci ne se prépare pas tout de suite. Le problème, dans ce genre d’éducation, c’est que les parents vont souvent se retrouver pris dans la confrontation avec leurs enfants. Cela ne favorise pas une cohabitation harmonieuse. Ces chamailleries permanentes finissent généralement par mettre tout le monde de mauvaise humeur, voire dégénèrent en disputes avant même que la journée ait vraiment commencé".





Conseil n° 1 : Les aider, tout simplement

"Quand un enfant est capable de s’habiller tout seul et qu’il le montre le reste de l'année à la crèche ou chez le pédiatre,

rien ne s’oppose à ce que vous aidiez votre marmotte ou votre accro du câlin".

Conseil n°2 : Créer une "route" de vêtements par terre

"Il y a des enfants qui se sentent dépassés par la logistique de l’habillage. Pour eux, on peut disposer les vêtements le long d’une "route" qui va du lit à la salle de bains. En premier, on pose la culotte. Un peu plus loin, le tee-shirt. Ensuite, les chaussettes. Enfin, le short. Depuis son lit, l’enfant enlève son pyjama et suit tout le parcours en enfilant un vêtement à chaque étape. Au moment où il est habillé, il doit être arrivé à la salle de bains".

Conseil n°3 : Retarder l’habillage

"Il y a des jours où pour les enfants, il est vraiment plus important de jouer que de s’habiller. C’est quelque chose que les parents doivent accepter : il faut alors leur demander plusieurs fois au cours de la matinée s’ils sont prêts à s’habiller. Normalement, on finit toujours par trouver un moment propice. En cas d’urgence, on peut simplement emballer les vêtements dans un sac et les emporter : si nous ne l’utilisons pas comme une menace, il est tout à fait envisageable de s’habiller une fois à la plage".