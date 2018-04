Posez votre smartphone, il vous épuise plus que vous ne l'imaginez

Depuis le début des années 2000, il a envahi nos vies et est devenu, pour certains, une extension de notre corps. On ne peut plus s'en passer, quand il tombe en rade, c'est la catastrophe et lorsqu'on le perd, on a le sentiment que c'est toute notre vie qui disparaît. Lui, c'est notre smartphone. Un outil que l'on a rendu - et qui s'est rendu - indispensable dans notre quotidien par le fait qu'il pense pour nous, planifie pour nous et parfois même, réfléchit pour nous. Sauf que les études sur le sujet le montrent de plus en plus : nos écrans nous fatiguent. En moyenne, nous consultons notre smartphone une centaine de fois par jour, plus de dix fois par heure. Parfois, nous devons naviguer entre notre téléphone personnel, notre smartphone professionnel, notre ordinateur et la télévision.





Qui ne s'est jamais endormi devant une série télé, regardée sur une plateforme de vidéos à la demande après avoir visionné trois ou quatre épisodes à la suite ? Oh non, ne rougissez pas, nous l'avons tous déjà fait. Mais si nous y trouvons parfois un certain confort dans le fait de regarder ces séries ou d'être collé à notre téléphone, les écrans s'avèrent pourtant peu bénéfiques sur notre organisme. De quoi épuiser notre cerveau et notre corps. Dans Fatigue - Et si on apprenait vraiment à se reposer ? , Leonard Anthony et le Dr Adrian Chaboche nous donnent quelques pistes pour mieux vivre cette cohabitation.